Živel 1. maj!

Tisti, ki ne protestirajo pred tesno zapahnjenimi durmi oblasti in pod gluhimi okni kafkovskih ministrstev, bežijo na bližnje morske obale in bolj oddaljene otoke, misleč, da tam ni virusa. Tudi jaz vse pogosteje bežim izpred zaslonov nove realnosti, vendar pa ne pridem dlje od domačega vrta. Spet mučim zemljo in priganjam rastline k rasti in cvetenju, zraven pa meditiram in v duhu proizvajam radikalne odgovore na izzive in zagate časa.