Ali je Janez iz Kranja pravi Gorenjec, če ne je kranjske klobase?

»Rasizem v nogometu? V petih največjih evropskih ligah sta samo dva temnopolta trenerja.« Naslov članka v enem od največjih hrvaških dnevnih časopisov, ki je bil objavljen marca, na prvi pogled vzbuja skrb, po drugem pogledu pa da misliti, da morda vendarle gre tudi za željo po senzacionalizmu. Klubov v vseh petih ligah (Premiership, LaLiga, Serie A, Ligue 1 in Bundesliga), o katerih govori članek, je resda okoli 70, a je po drugi strani dejstvo tudi to, da je Evropa v veliki večini bela in da primernih temnopoltih kandidatov, s katerimi bi povečali odstotek trenerjev v teh ligah, morebiti ni.