#intervju Kevin Cole, radijski didžej: Vedno je pravi čas za glasbeno revolucijo

Življenje Kevina Cola se nenehno vrti okoli glasbe. Odlično se spominja tako imenovanih dni radia, ki smo jih preživljali ob rednem poslušanju radijskih postaj, zapisovanju podatkov in snemanju skladb, ko so med nami zaokrožili prvi radiokasetofoni in kasete. Takrat je sam že redno didžejal v znamenitem klubu First Avenue (1979–1989) in se občasno družil s Princeom. Te dni, 21. aprila, je minilo pet let, odkar nas je fizično zapustil, medtem ko nas duhovno in glasbeno ne bo nikoli, je prepričan Cole.