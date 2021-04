Moralne dileme ob cepljenju proti covidu-19: Odločitev mora biti svobodna

Epidemija pomeni nevarnost za posameznika in celotno družbo. Zdravje in življenje posameznika med epidemijo sta ogrožena zaradi škodljivih učinkov mikroorganizmov in morebitnega razpada kritične infrastrukture (prehranska industrija, transport, komunalne storitve, preskrba z vodo in elektriko, zdravstvo…) zaradi velike obolevnosti in umrljivosti prebivalstva.