Nogometaš, ki ne mara luksuza

V poplavi bogatih, preplačanih in razvajenih nogometašev izstopa znan napadalec angleškega moštva Liverpool, Sadio Mane. Med drugim je Mane rekorder v hitrem zabijanju golov – v najhitrejšem hat-tricku v zgodovini premier lige je maja leta 2015 v 176 sekundah za Southampton dosegel tri gole proti Aston Villi. Najbolj pa nogometaš preseneča s svojimi stališči glede življenja, kariere in bogastva, ki ga je ustvaril. Na prvem mestu je pri njem seveda nogomet, izven nogometnih igrišč pa je to humanitarno delo, še posebej za svojo domovino Senegal.