S tem je presegel rekord nogometnega vratarja Izaka Hajika, ki je branil gol nekega izraelskega nogometnega moštva v njihovi četrti ligi, ko je bil star 73 let. Egipčan na zelenicah sicer nikakor ni novinec, saj je ljubiteljsko brcal žogo vso svojo mladost, a da bi se včlanil v klub in tekmoval v ligi – preprosto ni bilo prave priložnosti. Vse do zdaj. Pri 74 letih je prav zato, da bi podrl rekord in da bi ga vpisali v Guinnessovo knjigo, oblekel dres kluba 6. oktober. Po dveh tekmah – kajti Guinnessovo merilo za naziv profesionalca je, da nogometaš odigra dve tekmi zapored – je poskrbel za še en prav poseben dosežek. Na prvi tekmi, ko je debitiral na ligaškem tekmovanju in v ekipi, je namreč dosegel gol, kar mu je prineslo še en rekord, saj je postal najstarejši profesionalni nogometaš z zadetkom na tekmi. Eez Eldin Bahder ima štiri otroke in šest vnukov. Vnuki so bili seveda navdušeni nad dedkovo odločitvijo in so ga spremljali na obeh tekmah. Ena od posebnih atrakcij so zato zagotovo bili tudi njegovi vnuki, ki so med tekmo vseh 90 minut na ves glas vzklikali: »Dajmo, dedi, dajmo, dedi!«