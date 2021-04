Prav verjetno je, da je imel Ronaldo prav, a na tekmah kvalifikacij za svetovno prvenstvo ni videotehnologije VAR in odločilno je to, kar dosodi glavni sodnik. To je zvezdnika tako močno razjezilo, da si je trak snel z roke in ga v jezi vrgel na tla igrišča. Trak je takoj zatem pobral lokalni gasilec Đorđe Vukičević. Brez razmišljanja je trak že naslednji dan ponudil humanitarni organizaciji Skupaj za življenje, ki zbira sredstva za pomoč pri zdravljenju težko bolnega dečka Gavrila Đurđevića iz Kragujevca, starega dobro leto in pol. Ugotovili so namreč, da je zbolel za zelo redko boleznijo – spinalno mišično atrofijo tipa 1 (SMA1). Te bolezen začne pri oboleli osebi dokaj hitro pogubno vplivati na osnovne življenjske funkcije, kot so hoja, prebava, požiranje in dihanje. Nova genska terapija bi otroku pomagala, da bi se lahko spopadel s težko boleznijo, a visoka cena – več kot dva milijona evrov – pomeni nepremagljivo oviro za Gavrilove starše. Zato so se dobri ljudje Srbije organizirali, da bi pomagali malemu Gavrilu, in z veseljem sprejeli ponujeno darilo Đorđa Vukičevića. Kapetanski trak portugalskega nogometnega zvezdnika so takoj dali na licitacijo in na koncu zbrali skoraj 65.000 evrov. Končni cilj tako postaja vse bolj dosegljiv in upanje, ki vedno umre zadnje, je vsak dan večje.