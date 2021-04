Kmalu po obsodbi so ga zaradi slabega vedenja za eno leto premestili v samico. Takrat je opazil starejšega gospoda, ki je med zapornike delil neke kuverte. Po nekaj mesecih je odkril, da so v kuvertah matematični problemi. Pa je vzel eno od teh kuvert in zgodilo se je, da so ga matematični problemi v trenutku zasvojili. Reševanje matematičnih problemov je kmalu preraslo zaporniške okvire in potem se je začela igra naključij. Ker ga nihče ni učil, čutil pa je potrebo po izobraževanju, je Christopher prek neke organizacije za pravice zapornikov zaprosil upravo zapora, da bi prejemal časopis Annals of Mathematics. Eden od članov te organizacije je soprog profesorice Marte Cerutti, ta pa je hčerka profesorja Umberta Ceruttija, ki je matematik in teoretik števil. Ko mu je hčerka povedala za fenomenalnega fanta, ki z znanjem dveh letnikov srednje šole rešuje matematične probleme, je Christopherju najprej za test poslal neki zapleten matematični problem. Odgovor je prišel na več kot meter dolgem listu papirja in na njem je bila izpisana dolga ter zapletena formula, ki je bila pravilna. Briljanten um, neverjeten talent. In kaj dela Christopher Havens zdaj? S profesorjem Ceruttijem in še dvema doktorjema matematike proučuje linearno transformacijo neskončnega kontinuiranega ulomka. No, in odslužiti mora še 16 let zaporne kazni.