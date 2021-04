Subjektiv: Nosilci virusa

Janez Janša ima težave s svojim ljudstvom. Vsakega posameznika vidi zgolj skozi prizmo epidemije – bodisi kot neodgovornega nosilca virusa bodisi kot (nehvaležnega) prejemnika neke oblike državne pomoči, potrebne zaradi ukrepov države. Izjema v njegovem dojemanju sveta so samo njegovi verniki. Ti so lahko epidemično nevtralni, osvobojeni funkcije nosilcev virusa. Zato v torek ni čudil nov izliv gneva na Twitterju, ko je bizarno natančno napovedal, da se bo epidemiološka slika poslabšala »okrog 25. 5. 2021, ko bodo ponovno vsi zanikali, da so aktivno pomagali širiti #covid-19 in s tem namerno povzročati bolezen in smrt svojih sodržavljanov ter nove omejitve javnega življenja«.