Slovenija bo od 1. do 18. septembra 2022 branila zlato medaljo z eurobasketa 2017. Na žrebu v Berlinu je bila uvrščena v tretji kakovostni boben skupaj s Hrvaško, Poljsko in Turčijo.

Prvenstvo, ki bo potekalo še v Pragi, Tbilisiju ter Milanu in na katerem bo nastopilo štiriindvajset najboljših evropskih reprezentanc, je bilo predvideno za letos, a ga je Fiba Europe zaradi koronske pandemije prestavila za eno leto.

Tekmovalni sistem je enak kot na prejšnjem prvenstvu, ki ga je Slovenija igrala v Helsinkih ter Istanbulu. Štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine se bodo uvrstile v osmino finala. Izločilni boji bodo potekali v dvorani Mercedez Benz v Berlinu s kapaciteto 14.500 gledalcev.

V prvem kakovostnem bobnu so bili Španija, Srbija, Grčija in Francija, v drugem Litva, Rusija, Italija in Češka, v četrtem Nemčija, Ukrajina, Finska in Gruzija, v petem Belgija, Madžarska, Izrael in Velika Britanija ter v šestem BiH, Nizozemska, Estonija in Bolgarija.

Žreb je določil, da bodo v skupini A v igrali Gruzija, Turčija, Španija, Rusija, Belgija in Bolgarija. Skupino C sestavljajo Italija, Estonija, Grčija, Hrvaška, Ukrajina in Velika Britanija, skupino D pa Češka, Poljska, Srbija, Finska, Izrael ter Nizozemska.

Skupina A (Tbilisi): Gruzija Turčija Španija Rusija Belgija Bolgarija

Skupina B (Köln): Nemčija Litva Francija Slovenija Madžarska BiH

Skupina C (Milano): Italija Estonija Grčija Hrvaška Ukrajina Velika Britanija