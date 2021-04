Janez Janša se danes udeležuje delovnega kosila v Elizejski palači s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Veliko pozornost, a tudi neprijazno dobrodošlico pa slovenskemu premierju namenja pariški dnevnik Le Monde, saj ga v zelo dolgem članku predstavlja kot voditelja države, ki se navdihuje pri Viktorju Orbanu in ki »preko družabnih omrežij vodi vojno proti medijem in proti vsaki kritiki« svoje vlade. »Twitter uporablja podobno kot Donald Trump, katerega odkrito občuduje (…) Števci so pokazali, da je marca objavil sto tvitov na dan. Pogosto ima besen za tarčo vse tiste, ki ga kritizirajo.

»Ena takšna cvetk premierja, ki so mu dali vzdevek Maršal Tvito, je, da je obtožil javno televizijo, da 'je ogrozila življenja ljudi', ker je zgolj poročala o protivladnih protestih, ali pa, ko je belgijskega liberalnega evroposlanca označil za 'voditelja kolonialne sile', ker je bil ta zaskrbljen zaradi svobode tiska v tej državi z ozemlja nekdanje Jugoslavije. A njegova glavna tarča so novinarke (…), tako je dve označil za 'upokojeni prostitutki', ker sta preiskovali njegovo stranko,« so zapisali v Le Mondu. V nadaljevanju Le Monde piše o blokiranju finančnih sredstev slovenske tiskovne agencije STA.

Pri Le Mondu so opazili tudi, da je Janša samo v mesecu marcu dnevno objavil okoli sto tvitov. Vsebinsko jih ocenjujejo kot jezne, prežete s strategijo izmikanja in uperjene proti vsem, ki so kritični do njega.

Le Mondovemu uvidu gre dodati, da tak pristop k uporabi ključnikov najpogosteje najdemo pri prepirljivih uporabnikih, ki računajo na podporo sledilcev in jim s ključnikom ponujajo nekakšen šifrant za razumevanje, kaj je želel uporabnik z objavo pravzaprav povedati. Hkrati gre pri takšnem ključniku tudi za navodilo, kako naj se podporniki uporabnika na objavo odzovejo. Gre torej za klic po pomoči podpornikov pri usklajenem pritisku na tarčo objave. Med prvimi so se takšne uporabe ključnikov posluževali mlajši prepirljivci, ki so želeli sprožiti čredne napade na sogovornike, med bolj znanimi uporabniki strategije pa je poleg Janše še nekdanji predsednik ZDA Donald Trump.

Orbanizacija in trumpizacija Slovenije

Pri vsem tem naj bi šlo za orbanizacijo in trumpizacijo Slovenije, ki »je dolgo časa veljala za vzor glede vključevanje v EU«. Za Le Monde pa je zdaj Slavoj Žižek o Janši dejal: »Slovenijo potiska v ameriško situacijo, kjer imamo ideološko državljansko vojno. Njegov nacionalistično-populistični tabor vodi kulturni boj s ciljem, da se pridruži osi zla, v kateri sta Madžarska in Poljska.«

Le Monde omenja tudi Janšev boj za »pluralnost medijev proti razsodnikom moralno in politično korektnega«. V zvezi s tem navaja del njegovega premišljevanja o slovenskih medijih maja 2020 na vladni spletni strani: »Vzdušje nestrpnosti in sovraštva je delo ozkega kroga glavnih urednikov, ki so družinsko in finančno povezani s stebri globoke države.« Le Monde omenja tudi študijo, ki jo je financirala slovenska vlada, in po kateri je »77 odstotkov vsebin, ki se jih bere v Sloveniji, levo usmerjenih in protivladnih«, a dodaja, da Slovenci pač zelo malo gledajo Novo24.

Pariški dnevnik navaja tudi profesorja novinarstva Marka Milosavljeviča: »Ena cela ekipa, v kateri so ljudje iz vlade in poslanci, ima velik odmev na twitterju.« Milosavljević omenja tudi primere spogledovanja z rasizmom in antisemitizmom.

»Padli so v diskurz skrajne desnice,« pa je dejal zgodovinar Luka Lisjak Gabrijelčič, za katerega Le Monde poudari, da je bil nekoč član Janševe stranke. »Za njih je bila migracijska kriza leta 2015 kot dar z neba,« je še povedal.