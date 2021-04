Včeraj se je v bolnišnicah zdravilo 636 covidnih bolnikov, od tega jih je intenzivno nego potrebovalo 157. Umrlo je šest bolnikov. Razmere v bolnišnicah se še ne izboljšujejo, zasedenih je nekaj več postelj kot včeraj. V bolnišnice je bilo včeraj sprejetih 80 bolnikov, kar je največ v zadnjem mesecu. Odpuščenih je bilo 59 bolnikov, je na novinarski konferenci uvodoma povedala vladna govorka Maja Bratuša. Kot je dejala, so epidemiološke razmere trenutno najboljše v obalno-kraški regiji, sledijo osrednjeslovenska, goriška, koroška in pomurska. Nekoliko slabše so razmere trenutno v primorsko-notranjski in zasavski regiji.

Po podatkih sledilnika za covid-19 je v državi 9304 aktivno okuženih, sedemdnevno povprečje pa je nekoliko naraslo in znaša 636,7.

V živo spremljamo novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede epidemije v državi, na kateri sodelujejo minister brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonko Černač, državna sekretarka v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Monika Kirbiš Rojs, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc in mag. Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede epidemije v državi.