Gosti, ki so pred tekmo že vedeli, da se v končnico ne morejo uvrstiti, so odločilni gol dosegli minuto in sekundo pred koncem tekme, strelec je bil Cam Fowler.

Anaheim, ki je prekinil niz petih zaporednih porazov, je tudi teoretične možnosti za uvrstitev med najboljše štiri v skupini dokončno izgubil, potem ko je St. Louis premagal Minnesoto. Blues so pred zadnjo tretjino sicer zaostajali z 1:3, v zadnji tretjini pa s tremi goli prišli do preobrata. Triindvajset sekund pred koncem je tekmo odločil Robert Thomas.

Za potrditev mesta v končnici je imela priložnost tudi Arizona, ki pa je na domačem ledu ni izkoristila, saj je z 2:4 izgubila proti San Joseju. Morski psi so z dvema točkama na šestem mestu skupine spet prehiteli Los Angeles.