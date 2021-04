V rumenih regijah po novem v trgovinah več strank

Prihodnji teden bo v rumenih regijah za ponudnike storitev in trgovine po novem veljala omejitev 20 kvadratnih metrov na stranko. Sproščajo se nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, pa tudi inštrukcije, jezikovne šole in strokovne delavnice.