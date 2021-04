Olimpija je po pravi drami napredovala v polfinale slovenskega pokala. Ljubljančani so zmagoviti gol (strelec Vombergar) proti Nafti dosegli v podaljšku številno oslabljeni, potem ko so zaradi izključitve Bosića v finišu rednega dela tekme ostali z desetimi igralci. Olimpija je tekmo v Lendavi začela z zelo pomlajeno zasedbo, od igralcev, ki so igrali v nedeljo z Muro, sta bila v ekipi le Bosić in Pungaršek.

Ljubljančani, pri katerih je bilo na igrišču šest igralcev mlajših od 21 let, so imeli pobudo, vendar so bili v zaključnih strelih nenatančni. Ko so v začetku drugega polčasa vstopili Vombergar, Ivanović in Bakić, so dvignili ritem in bili najbližje golu v 55. minuti, ko je Pungaršek stresel prečko. Ljubljančani so postajali vse bolj nervozni, v 93. minuti pa je bil Bosić izključen, ker je udaril Židana (sin nekdanjega slovenskega reprezentanta igra v Lendavi kot posojeni igralec Olimpije), potem ko mu je domači branilec strgal dres. Številno močnejša Nafta je povsem izmučene Ljubljančane spravila v podrejen položaj, a jo je reševal vratar Vidmar ali pa so streli Lendavčanov leteli mimo gola. V 111. minuti je za odrešitev Olimpije po dolgi podaji Koruna poskrbel nebeški skakalec Vombergar, ki je iz mrtvega kota z lobanim strelom z glavo premagal vratarja Raduha.

Na Ptuju je po zelo slabi tekmi napredoval prvoligaš Koper, potem ko je oba gola dosegel najboljši strelec slovenske lige Nardin Mulahusejnović. Brezvoljna Drava, ki se v drugi ligi krčevito bori za obstanek, je bila nevarna le iz enajstmetrovke po igranju z roko v 34. minuti, a je rezervni vratar Ivan Vargić, ki je zamenjal poškodovanega Davida Adama, brez težav ubranil slab strel kapetana Ptujčanov Antona Rogina. Gostitelji si v lovu na izenačenje niso priigrali niti ene priložnosti, saj se je Koper, za katerega je pokal ostal edina možnost za nastop v Evropi, organizirano branil.

Drava – Koper 0:2 (0:1) Strelec: 0:1 Mulahusejnović (29), 0:2 Mulahusejnović (81). Mestni stadion na Ptuju, brez gledalcev, sodnik: Sagrković (Vrhnika), rumeni kartoni: Kralj, Kahrimanović; Jelić Balta, Mittendorfer. Drava: Klasinc, Kryeziu, Kahrimanović, Brest, Nelson, A. Rogina (od 84. Drevenšek), S. Rogina (od 59. Šlamberger), Martinčević (od 71. Krašovic), Kralj, Lovenjak, Bah, trener: Kvas Koper: Adam (od 16. Vargić), Palčič, Rajčević (od 42. Cerovac), Mittendorfer, Žužek, Pejić (od 73. Jozinović), Guberac, Jelić Balta, Caimacov (od 46. Mišić), Vršič (od 73. Stevanović), Mulahusejnović, trener: Vanoli.