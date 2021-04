Petindvajset upokojenih francoskih generalov očita predsedniku Emmanuelu Macronu in njegovi vladi, da dovoljujeta »razkrajanje nacije«, pri tem pa nekako posredno pozivajo svoje aktivne kolege k državnemu udaru. Gre za besedilo z okoli tisoč petsto podpisi pripadnikov vojske, ki ga je na svoji spletni strani objavila skrajno desničarska revija Valeurs actuelles (Sedanje vrednote).

»Francija je v nevarnosti. Ostajamo vojaki in ne moremo mimo tega, kar se dogaja v naši lepi domovini,« so zapisali. »Če ne bo nihče (na oblasti) ukrepal…, bodo naši kolegi, ki so še aktivni, posredovali, da bi ubranili naše vrednote.« Trdijo, da se zavzemajo za obrambo »zahodne civilizacije« pred »hordami iz predmestij«, ki »težijo k državljanski vojni«. Očitno gre za odziv na islamistične teroristične napade. Nazadnje je 23. aprila nezakoniti migrant iz Tunizije ubil policistko zahodno od Pariza. Kot že trije napadi v jeseni, med njimi obglavljenje učitelja, je bil tudi ta izveden z nožem in spet je šlo za maščevanje za Mohamedove karikature.

Le Penova jih razume Ministrica za obrambo Florence Parly je v ponedeljek na radiu dejala, da je od načelnika generalštaba zahtevala sankcije proti podpisnikom v skladu s statutom vojske, ki naj bi veljal tudi za upokojene oficirje. Ministrica pa odločno zavrača vtis, da se v tem manifestu kaže razpoloženje v vojski. »To ni majhna stvar, da upokojeni častniki pozivajo svoje aktivne kolege k puču,« pa je besedilo v Valeurs actuelles komentiral voditelj radikalne levice Jean-Luc Mélenchon, ki zahteva od pariškega tožilca, da začne kazenski pregon. Povsem drugače razmišlja voditeljica francoske skrajne desnice Marine Le Pen, ki bi rada čez eno leto zmagala na predsedniških volitvah. V torek je podpisnike peticije tudi pozvala, naj se pridružijo njeni stranki Nacionalni zbor. »Ti vojaki samo ugotavljajo, da je situacija v državi izjemno resna,« je dejala, prav tako na radiu. »Območja, kjer ne velja zakon in vlada kriminaliteta, zavračanje domoljubja s strani naših voditeljev, vse to kaže na razkroj nacije.« Sedanja vlada naj bi bila preveč stroga s podpisniki peticije, premalo pa »proti kriminalu in prestopništvu, ki uničujeta življenja naših državljanov«.