Kakor koli, v torek ob 12.34 sem bil v cepilnem centru na Gospodarskem razstavišču. Pri registraciji sem povedal, da ne vem zares, zakaj sem bil pozvan, in ko sva s sestro ugotovila, da nisem ne kronični bolnik ne dovolj star, so me obvestili, da tisti dan žal ne bom mogel biti cepljen. Čakajte malo, zakaj ste me potem tako urgentno klicali? Kaj se bo zgodilo z mojim odmerkom cepiva? Opazil sem, da veliko ljudi v cepilnem centru pobira šila in kopita. Kaj se tukaj dogaja? Po majhnem nerganju, češ, kaj bo s cepivom, mi je zdravnica na uho prišepnila: »Poglejte, cepiva je ogromno, ampak tamle sedi inšpektorica in žal vas danes ne moremo cepiti, niste na prednostnem seznamu.«

Čeprav sem že pred prihodom na cepljenje vedel, da je organizacija cepljenja zavožena, sem se na svoj cepilni dan o tem prepričal tudi na lastne oči. Pa vendar, prav je, da so mi cepljenje odklonili. Saj so pred mano vendarle prednostne skupine! Ampak zakaj potem na cepljenje vabijo mene in še mnoge druge, ki jih v cepilnem centru vračajo, medtem ko še vedno mnogi starejši in kronični bolniki čakajo na svoj termin? In zakaj cepivo ostaja neporabljeno? Ti ljudje, da ne rečem kriminalci, ki odločajo o tem, kdo bo cepljen in kdaj, se dobesedno igrajo z našim časom in našimi življenji. Cepiva imajo več kot očitno dovolj, ljudi, ki bi se radi cepili, pa je očitno premalo. Za to so si krivi tudi sami, saj s svojim nestrokovnim, neznanstvenim in vzvišenim pristopom majejo zaupanje ljudi v cepiva, ki so že tako na slabem glasu med nekaterimi skupinami ljudi. Kacin in klapa pa jim dajeta še večji zagon.

Edina smotrna poteza na tej točki bi bila, da se cepljenje razširi na vse, ki se želijo cepiti, hkrati pa se še vedno upošteva prednostne skupine, torej starejše, kronične bolnike in druge po datumu prijave. Za tako organizacijo lahko osnovnošolec naredi excel tabelo, ti vase zaverovani oblastniki pa od poletja niso naredili nič, čeprav naj bi reševali življenja. In zato bi bilo edino higienično, da se opravičijo in odstopijo. Najprej Jelko Kacin, nato Janez Janša. Še prej pa ustavna obtožba, ki je na tem mestu več kot dobrodošla in potrebna.

Državo vodijo narcisoidni aparatčiki, ki ne spregledajo lastnih napak in zaradi svoje nesposobnosti tratijo naš čas in naša življenja. V isti sapi pa nas zmerjajo, da smo poredni, da protestiramo, da vlada dela dobro, mi pa nagajamo. In nagajali bomo, dokler ne bomo zopet svobodni. Zahtevam odstop in volitve!

Timotej Turk DermastiaSpodnje Gameljne