Zveza združenj borcev za vrednote NOB ne ohranja vrednot OF

Dnevnik je 28. aprila povzel izjavo predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB, da ta organizacija neguje vrednote OF in narodnoosvobodilne borbe. ZZB NOB je leta 2003 pred referendumom o vstopu v zvezo Nato agitirala za pridružitev vojaški organizaciji imperializma ZDA in zahodnih velesil. Zveza borcev je kolaborirala z zahodnim imperializmom in zato ne more trditi, da neguje vrednote OF. Osvobodilna fronta slovenskega naroda se je sprva imenovala Protiimperialistična fronta in se je, kakor je istega dne v Dnevniku opozoril Tomaž Mastnak, ves čas bojevala proti imperializmu.