Nismo se še odločili, kje bom živel z družino, ko bom končal kariero. Bomo videli, kako bo z otrokoma, kakšne bodo njune želje in seveda želje moje žene. Skupaj se bomo usedli in sprejeli odločitev, ki bo najboljša za družino. Ljubljana ima sicer pri meni posebno mesto. V Ljubljani sem odraščal, naredil prve športne korake, tukaj imam družino in prijatelje. Ko potuješ po svetu, spoznaš, da ima dosti pomanjkljivosti, a ima hkrati določene pozitivne lastnosti, ki jo delajo posebno. Denimo, da je majhna, da ni veliko gneče na cestah in da se veliko ljudi med seboj pozna.

Svoj košarkarski kamp vidim v prvi vrsti kot priložnost, da vrnem nekaj okolju, v katerem sem odrasel. V drugi pa, da me imajo otroci priložnost spoznati kot košarkarja in osebo ter vidijo, da sem le navaden fant iz Kosez, ki je uresničil svoje sanje. S tem jih želim motivirati in jim sporočiti, da lahko uspe tudi njim, če bodo le verjeli vase, trdo delali in bili odločni. Pa ne glede na to, ali bo to v košarki, kakšnem drugem športu ali na čisto drugem področju. Nedeljski dnevnik