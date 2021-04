Do zadnje strani: Drugi, na kvadrat

Revščina je povsod enaka, ti pride na misel ob prebiranju romana Opraviti z Eddyjem, ki ga je leta 2014 izdal 22-letni francoski pisatelj Édouard Louis (1992). V francoski javnosti je prvenec eksplodiral v prvi vrsti ravno zato, ker je mizernost življenja v severnofrancoski vasi v 21. stoletju opisal tako, da bi jo lahko pripisali Dostojevskemu, Zolaju ali Zofki Kveder. Edina razlika z njihovimi časi ali prostori je, da v njegovi rojstni vasi in družini (in vseh podobnih, okoliških) nenehno, noč in dan, hrumijo televizorji.