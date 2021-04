V stari zgradbi Muzeja mesta Reka je na ogled razstava Moda in strip, ki prikazuje, kako ti dve področji vplivata druga na drugo. Postavili so jo ob zaključku projekta Evropska prestolnica kulture (EPK) – Reka 2020 in stoletnici Francoskega inštituta na Hrvaškem.

Razstavili so več kot sto predmetov iz zbirke Muzeja stripa v francoskem Angoulêmu – od izvirnih stripovskih tabel, risb do oblek in modnih dodatkov ter parfumov in drugih predmetov.

Med najpomembnejšimi eksponati so nekatere prve risbe svetovno znanih oblikovalcev Yvesa Saint-Laurenta, Christiana Diorja in Thierryja Muglerja, ki so svoje kolekcije najprej ustvarjali na papirju in so pomembne del risarske tradicije znotraj francoske visoke mode. Na ogled so tudi dela ameriškega avtorja stripov in pionirja animiranega filma Winsorja McCaya ter še nikoli videni strip La Vilaine Lulu, edini, ki ga je zasnoval oblikovalec Yves Saint-Laurent. Projekt EPK Reka 2020 se bo uradno sklenil jutri, razstava pa bo ostala odprta do 16. junija.

Staro zgradbo Muzeja mesta Reka na Trgu Riccarda Zanelle, kjer je razstava in ki je nekoč služila kot upravna stavba tovarne sladkorja, so obnovili. Naložba jih je stala tri milijone kun, slabo tretjino sredstev so dobili iz evropskih skladov.