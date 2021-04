Neodvisna koncertna prizorišča v koronačasu: V klubih hočejo delati

Manjša koncertna prizorišča, producenti, hišni bendi, glasbeniki in klubi so žrtev protikoronskih ukrepov, koncertna dejavnost je zamrla. Kako preživeti, pa se sprašuje novoustanovljena mednarodna iniciativa koncertnih prizorišč EEnlarge Europe, katere del je tudi ljubljanski KUD Channel Zero.