Kacin je namreč v ponedeljek za POP TV med drugim dejal, da je zaupanje v cepljenje na visoki ravni, a da so imeli težavo z Informacijskim pooblaščencem, ki je kot institucija blokiral 140.000 prijav na cepljenje in ni dovoljeval vpogleda v bazo podatkov. Dodal je še, da je do deblokade prišlo šele, ko je povzdignil glas in povedal, da to nikakor ni v dobro ljudi.

Te navedbe so danes pri Informacijskem pooblaščencu označili za netočne in zavajajoče, poleg tega pa po njihovi oceni "kažejo na popolno nepoznavanje in zaskrbljujoče dejstvo slabega poznavanja sistema naročanja na cepljenje, čeprav bi bilo pričakovati, da je prav to osnovna naloga nacionalnega koordinatorja za cepljenje".

Kot so spomnili, je Informacijski pooblaščenec izdal začasno odločbo, s katero je naložil, da posameznike jasno in nedvoumno seznanijo z informacijami o tem, kdo bo zbrane podatke sploh obdeloval, za katere namene, kako dolgo se bodo zbrani podatki hranili in podobno.