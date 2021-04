Po torkovi zmagi na praznični dan upora proti okupatorju v Esikšehirju proti Turčiji (30:22) je slovenska izbrana vrsta včeraj dopoldne z letalom odpotovala proti Poljski, kjer jo danes čaka obračun z gostitelji. V Opolah je tudi domicil moškega rokometnega kluba Gwardia Opole, ki je v poljski superligi po 21 krogih od skupno 26 na sedmem mestu. Prav v tem mestu si lahko Slovenci predčasno priigrajo že svoj 13. nastop v zgodovini evropskih prvenstev, glede na trenutni vrstni red v skupini 5 (Slovenija 7 točk, Nizozemska 5, Poljska 4, Turčija 0) pa jim za to danes zadostuje že neodločen izid.

Slovenija in Poljska sta se v kvalifikacijah za EP 2022 prvič pomerili devetega marca v Celju: po prvotnem razporedu bi se sicer morali že novembra lani, a je bila tekma preložena zaradi koronavirusa v taboru gostov (pet igralcev je bilo okuženih, še enajst jih je moralo v karanteno). Na generalki za olimpijske kvalifikacije v Berlinu – le nekaj dni kasneje so Slovenci ostali brez Tokia – so gostitelji v Celju zmagali z 32:29 (15:14), najboljši strelec pa je bil Gašper Marguč z osmimi goli. Poljaki so le nekaj dni kasneje doma izgubili z Nizozemsko (26:27), edini zmagi pa so dosegli proti Turčiji v Esikšehirju (29:24) in Plocku (35:24).

Slovenski selektor Ljubomir Vranješ bo imel od 16 igralcev, ki so prejšnji mesec skalpirali Poljake, na razpolago le sedmerico. Po številnih odpovedih zaradi poškodb (Blaž Blagotinšek, Matej Gaber, Staš Skube, Klemen Ferlin, Nejc Cehte…) ima Šved srbskih korenin deset igralcev iz tujih klubov in šest iz slovenskih, pravzaprav slovenskega, saj celotna šesterica prihaja iz Celja Pivovarne Laško. »Čaka nas zahtevna tekma, na kateri bodo Poljaki pod pritiskom, saj morajo zmagati. V zadnjih dveh letih se je njihova reprezentanca zares lepo razvila. Mlada ekipa igra dobro obrambo, ob tem pa ima v svoji igri malce več rutine od naše, pri čemer mislim na širino igralskega kadra, ki jo izvaja. Naša reprezentanca je tokrat sestavljena iz precejšnjega števila mlajših igralcev, ki pa so dobri in z njimi tudi mi počasi pridobivamo dodatno rutino v igri,« pravi selektor Ljubomir Vranješ.

Blaž Janc je proti Poljakom na prvi tekmi v Celju dosegel štiri gole, njegov rekord v kvalifikacijah pa je sedem januarja proti Nizozemski v Almereju. Član Barcelone je pred lanskim odhodom v Španijo tri leta igral na Poljskem pri Kielcah, zato dobro pozna tamkajšnji rokomet. »Poljaki zelo dobro delajo in veliko vlagajo v rokomet. To je vidno tudi v reprezentanci, ki vsako leto izjemno napreduje. Tekma bo izredno težka, kajti tudi gostitelji so še vedno v igri za preboj na evropsko prvenstvo. Če želimo zmagati, bomo morali odigrati zares dobro,« se zaveda Blaž Janc, najboljše desno krilo na lanskem EP, ki verjame, da bodo Slovenci že danes potrdili svojo vozovnico za tekmovanje leta 2022.