Mariborski dijak je moral s starši na center za socialno delo

Oproščeni mariborski dijak je moral s starši na center za socialno delo, kjer pa so ugotovili, da ni “problematičen otrok”. Tovrstni postopki so standardni in namenjeni zaščiti otrok, vendar hkrati nadležni in nepotrebni, če prekrška v resnici sploh ni bilo.