Policijska uprava in Generalna policijska uprava sta za danes popoldne najavili tiskovno konferenco, na kateri nameravajo predstaviti ugotovitve zelo intenzivne kriminalistične preiskave, v kateri sta sodelovali slovenska policija in ameriški varnostni organi. Skupaj so uspeli preprečiti izvedbo načrtovanih umorov z orožjem.

Po neuradnih podatkih Večera naj bi policisti preprečili strelski pohod, kot smo jim pogosto priča v ZDA. Osumljenec naj bi bil srednješolec iz okolice Kranja s težavami v šoli. Ameriški varnostni organi naj bi mu prišli na sled, ko je poskušal na temnem spletu naročiti več kosov orožja. O njegovih načrtih naj bi nato obvestili slovensko policijo.