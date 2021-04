Napoved za slovenijo: Popoldne bo povečini pretežno oblačno, na Primorskem pa deloma sončno. Možne so manjše krajevne padavine. Proti večeru se bo na severovzhodu delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno in povečini suho, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Na Primorskem in Notranjskem ter ponekod v osrednji in južni Sloveniji bodo občasne krajevne padavine. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 17 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo spremenljivo, ponekod na zahodu pretežno oblačno. Na zahodu bodo v jutranjem in dopoldanskem času krajevne padavine, popoldne pa bodo posamezne plohe možne povsod po državi. V soboto kaže na deloma sončno vreme z možnostjo popoldanskih ploh, na vzhodu je možna tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter zahodnim in osrednjim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Nad nami se ob šibkih vetrovih še zadržuje razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo prevladovalo oblačno vreme, v krajih zahodno in severno od nas bo povečini suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. Še bo razmeroma hladno. V četrtek bo v krajih severno in vzhodno od nas deloma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo.

Biovreme: V sredo in četrtek pričakujemo zmerno obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.