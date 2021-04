Dokler ne poskusite popolno medium pečenega steaka, niste pravi ljubitelji mesa. Sama priprava je popoloma enostavna in do vedno popolnega steaka pridete, če upoštevate nekaj pravil v nadaljevanju. Steak lahko postrežete s svojo najljubšo prilogo, lahko pa ga razporedite tudi na mešano solato.

Ker je steak tako nežen, da se kar stopi v ustih, je idealna posteljica steaka mešanica bolj kompaktnega (mehka zelena ali pa berivka ne bi zdržali teže steaka, lahko pa ju seveda servirate POLEG steaka) motovilca, kock hrustljave kumare in rezinic bolj grenke redkvice. Za preliv pripravite balzamični kis, ki s svojo sladkobo odlično zaokroži okus solate in steaka. Poleg pa kos kruha in obrok ne bi mogel biti boljši!

Za pripravo steaka je odličen kos mesa rostbif, velik približno 15 cm, širok 8 cm in debel 2,5 cm. Popolno pečen, spočit, namazan s feto in narezan na trakce je dovolj za dve osebi, enostavno pa tudi za tri ali celo štiri porcije.

Za dober okus steaka ne potrebujete veliko. Mu pa piko na i dajo malenkosti. Za tisti oh okus priporočamo dimljeno sol, ki ga steaku odličen dodaten okus, sploh če ga namesto na žaru spečete na ponvi.

Preden pogledamo, kako ta božanski obrok pripravite, pa še nekaj idej, kaj postreči s steakom s feto:

• Šparglji s pehtranovo polivko in mandlji

• Coleslaw: osvežilna zeljna solata z jogurtovim prelivom

• Pečen krompir s španskim pridihom, pečeno koruzo in bučko

• Bruskete s svežo mocarelo, paradižnikom in baziliko

• Krompirjevi “ježki”

Karkoli že postrežeš s steakom s feto, vas bo jed navdušila!

Pa dober tek!

