Za sporazum je na torkovem glasovanju glasovalo 660 evropskih poslancev, pet jih je bilo proti, 32 pa se jih je glasovanja vzdržalo, je danes na plenarnem zasedanju parlamenta sporočil njegov predsednik David Sassoli.

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki je začel začasno veljati 1. januarja, obsega prosto in pravično trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma.

Osrednji del dogovora med EU in Otokom je prostotrgovinski sporazum. Ta ne obsega samo trgovine z blagom in storitvami, ampak tudi druga področja, ki so v interesu EU. To so investicije, konkurenčnost, državne pomoči, davčna transparentnost, promet, energetika, ribištvo, zaščita podatkov ter usklajevanje na področju socialne varnosti.

Poslanci so ob tem sprejeli tudi resolucijo o dogovoru, v kateri so med drugim obsodili diskriminatorno obravnavo državljanov EU iz Slovenije, Bolgarije, Estonije, Litve in Romunije, za katere so delovni vizumi za Združeno kraljestvo dražji kot za državljane preostalih 22 članic unije.

Za resolucijo je glasovalo 578 poslancev, 51 jih je bilo proti, 68 pa se jih je glasovanja vzdržalo.

Dogovor, ki sta ga Bruselj in London sklenila decembra lani, morajo zdaj potrditi samo še države članice v okviru Sveta EU. Potrditev mora biti soglasna.