Predsednik vlade Janez Janša in zunanji minister Anže Logar sta zato ponujala celo Koper kot možno zatočišče za ameriške vojne ladje, letališče v Cerkljah je bilo Natu že zdavnaj prej ponujeno za uporabo (kar veseli tudi Hrvate), poskočil je z oboroževalnimi idejami minister za obrambo Matej Tonin, ki se je že videl na fotografiji, okrancljan z ameriškimi odlikovanji, vse skupaj pa je dišalo po vojaški ureditvi razmer na Balkanu (discipliniranje Srbije pri priznanju Kosova, v nasprotnem primeru Velika Albanija), kjer se pravzaprav že oblikuje ključna ameriška frontna linija proti čedalje večjemu vplivu Rusije in Kitajske (Črna gora je že povsem v rokah Pekinga in z novo vlado spet povsem zbližana s Srbijo), ki pod pretvezo svilene prometne poti skušata poslovno prepresti Evropo.

Kot Pompeov obisk na Bledu je zbledelo v spominu tudi srečanje novembra 2017 v Budimpešti, ko so se zbrali voditelji držav, skozi katere naj bi vodila svilena pot. Slovenijo je predstavljal takratni predsednik vlade dr. Miro Cerar, ki pa pred obiskom ni dobil nobenega opozorila od predsednika države Boruta Pahorja, ki je že prej izkusil, kako »nevarne« so lahko ob političnih obiskih razvedrilne zabave v organizaciji Viktorja Orbana v številnih mondenih toplicah v samem mestu Budimpešti in njegovi okolici. Iz zgodovine je znano, da se je politika krojila že v rimskih kopelih, v sultanovih turških kopelih, v savnah v razkošnih dačah ruskih mogočnikov, Slovenci pa smo prišli samo do Riklijevega knajpanja na Bledu, ki ne ponuja posebnih užitkov. V Budimpešti pa v toplicah ob politikih v bazenih čofotajo tudi lepe nimfe in še lepši nimfki, tako da so vsi potešeni v svojih »političnih« željah. Takrat je bilo namignjeno prvič, da je zelo pomemben del svilene (železniške) poti tudi gradnja drugega tira od Divače do Luke Koper, ki naj bi postala zelo pomembna tudi na kitajski ladijski svileni poti. Slovencem naj bi v objemu prijateljske gradnje svilene poti (pristop Slovenije k svileni poti je podpisal Zdravko Počivalšek) zato pomagali Madžari. Cerar je privolil v madžarsko finančno sodelovanje (ki ga neutrudno podpira tudi sedanja vlada), za protiuslugo pa mu je takratni predsednik kitajske vlade Li Kečijang obljubil, da bo Kitajska iz Slovenije uvažala med! Zato so v resnici Madžari s Kitajci v ozadju ob drugem tiru, kar pomeni podoben vstop Slovenije v kitajsko lastništvo, kot se sedaj dogaja Črni gori in delno Hrvaški ob gradnji mostu na Pelješac.

