Čeprav je bila zaradi številnih poškodb zdesetkana, je slovenska rokometna reprezentanca na zaostali tekmi 2. kroga skupine 5 kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022 v Eskisehirju brez težav premagala Turčijo s 30:22 (16:11) in tako naredila nov korak proti svojemu 13. nastopu na prvenstvu stare celine, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto v Budimpešti, Debrecenu in Szegedu na Madžarskem ter Bratislavi in Košicah na Slovaškem. Dokončno si ga lahko zagotovi že jutri, ko bo gostovala na Poljskem v Opolah (ob 20. uri), zadnja tekma, znova s Turčijo, pa Slovenijo čaka v nedeljo v Celju (ob 18. uri).

Vodstvo z 2:1 v drugi minuti je bilo edino turško na tekmi, izenačenje na 4:4 v osmi minuti pa četrto in zadnje – vse drugo je bilo povsem v znamenju slovenske reprezentance. Ta je na krilih izjemnega Jureta Dolenca, ki je dosegel sedem od prvih enajstih slovenskih golov, in vratarja Urbana Lesjaka, ki je že v prvi polovici tekme zbral enajst obramb, za dva gola prvič povedla v 12. minuti (6:4), najvišjo prednost v prvem polčasu pa dosegla minuto pred koncem, ko je bilo plus 5 (15:10). Pretresov tudi v nadaljevanju, kljub krajšemu preblisku gostiteljev in delnemu izidu 4:0, ni bilo, zdelo pa se je, da se tudi Slovenci ne naprezajo preveč in igrajo ravno toliko, kolikor je bilo treba za sorazmerno visoko zmago – najvišjo prednost, za 8, so prvič zabeležili v 52. minuti (28:20), prav tolikšna pa je bila razlika na koncu.

»Odigrali smo dobro, igralci so na igrišču pokazali odgovornost, voljo in borbenost. Zaradi izredno malo časa, ki smo ga imeli na voljo za trening, smo na tekmi v Turčiji ves čas igrali le štiri akcije,« je po tekmi povedal slovenski selektor Ljubomir Vranješ, medtem ko je Urban Lesjak dodal: »Vedeli smo, da nas bo zmaga povsem približala evropskemu prvenstvu. Turkov nismo podcenjevali in smo obračun nadzorovali od začetka do konca.«