Potem ko so Domžale v Ljudskem vrtu premagale Maribor s 3:1 za prvenstvene točke, so jih ob Kamniški Bistrici izločile še v slovenskem pokalu. Mariborski trener Simon Rožman je tokrat stavil na izkušene, »težki in počasni konjenici« pa ni uspelo slediti njegovim navodilom, ko je med prvim polčasom le kričal: »Bližje igralcu! Več pritiska!« Domžale, pri katerih je zaradi bolezni manjkal golgeter Kolobarić, so od prve minute krenile odločno in neprepoznaven Maribor spravile v povsem podrejen položaj. Lepe akcije gostiteljev, pri katerih sta bila zelo razigrana najmlajša – Svetlin s preigravanji in Markuš z odločnostjo ter predrznostjo –, so se kar vrstile, z goloma v prvem polčasu pa sta jih kronala Podlogar in Jakupović.

Nekateri igralci Maribora zapravili zadnjo priložnost

Ker si Maribor v prvem polčasu ni priigral niti ene priložnosti, je Rožman ob polčasu naredil poker menjav. Pihler, Repas, Matko in Mlakar so vnesli več agresivnosti na sredini igrišča in stvari so se povsem spremenile. Prerojeni Maribor je znižal izid po uri igre iz prve nevarne in lepe akcije v drugem polčasu, strelec pa je bil Klinar z levico. »Svetlobna razlika med obema polčasoma. V prvem so bile Domžale prehitre za našo ekipo, nekateri igralci niso upravičili zaupanja in bili smo katastrofalni. Glede na našo igro bi morda lahko iztržili podaljšek. Če bi kot igralec imel v pokalu do lovorike le tri tekme, bi se metal na glavo,« je povedal trener Maribora Simon Rožman, ki ni hotel odgovoriti na vprašanje, ali je bila za nekatere igralce iz prvega polčasa to zadnja priložnost.

Domžale so bile ob naletu Maribora pod hudim pritiskom in so trpele, vendar so po vstopu Puška in Urbančiča z nekaj sreče ustavile vse napade gostov. »Zelo dobra tekma, tudi gledalci so uživali. Nemogoče je pričakovati, da boš vso tekmo dominanten. Nogomet je sestavljen tudi iz tega, da se znaš dobro braniti. To smo razen napake ob golu počeli zelo dobro, saj imamo dovolj kakovosti. Zmaga proti Mariboru vedno pomeni nekaj več. Zdaj, ko nam gre dobro, je užitek igrati tekme,« je povedal igralec Domžal Matej Podlogar.

Celje je zaradi slabih rezultatov pričakovano odpustilo 43-letnega češkega trenerja Jiržija Jarošika (2 zmagi, 2 remija, 8 porazov), ki zaradi neizkušenosti ni bil dorasel zahtevam slovenske scene. Vodstvo kluba, v katerem ima glavno besedo Rus Valerij Kolotilo, je za novega trenerja izbralo 48-letnega Agrona Šaljo, nekdanjega obrambnega igralca Olimpije, Domžal, Primorja in Interblocka ter od leta 2015 selektorja različnih mlajših slovenskih reprezentanc. Šalja, ki je po Kosiču in Jarošiku (prišel pozimi) že tretji trener Celja v letošnji sezoni, je imel pred tekmo z vodilnim moštvom druge lige le en trening z ekipo, zato je veliko stavil na pogovor z igralci. V ponovitvi lanskega četrtfinala, ko so po dveh remijih napredovali Radomljani, so bili uspešnejši Celjani. Gostitelji, ki so imeli veliko zgrešenih podaj, so imeli večji del tekme jalovo premoč. Odpor Radomelj so zlomili šele v finišu tekme, ko so gostje ostali z desetimi igralci, potem ko je bil v 82. minuti zaradi drugega rumenega kartona izključen Trdina.