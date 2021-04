Na Otoku se zadnje dni in tedne kopičijo vprašanja o ravnanju in izjavah premierja Borisa Johnsona. Njemu in vladi kritiki pripisujejo dovzetnost za neuradno lobiranje, klientelizem in koruptivno ravnanje, posebej v povezavi z milijardami, ki jih je potratila v lani neuspešni bitki z epidemijo novega koronavirusa. Toda zdaj je Velika Britanija med najuspešnejšimi državami v boju s covidom-19, in sicer po zaslugi drugega najučinkovitejšega programa cepljenja na svetu in tretje stroge karantene, ki jo je vlada razglasila 6. januarja, postopno pa jo je začela sproščati šele pred kratkim. Zato še toliko bolj odmeva trditev, da je Johnson na enem od vladnih sestankov o uvedbi tretje karantene na Downing Streetu 10 pobesnel in zavpil: »Raje vidim na tisoče trupel visoke kopice, kot da razglasim, še eno j..eno karanteno!« Premier zanika izjavo in pravi, da gre za »popolne bedarije«.

Bivša desna roka vrača udarec? »Če je Johnson res to rekel, so to zares šokantne in bolne besede!« so se odzvali v glavni opozicijski laburistični stranki. Podobno se odzivajo Otočani, zlasti ogorčeni svojci blizu 130.000 žrtev covida-19, ki bi radi vedeli, ali so to res njegove besede. Zahtevajo dokaz, ki morda obstaja. Časopis Daily Mail, ki je o tem poročal prvi, se je na zanikanja Downing Streeta odzval s trditvijo, da njegov vir vztraja, da so bile to res Johnsonove besede. Televiziji BBC in ITV pravita, da sta v stikih z dvema osebama, ki sta ga slišali in sta pripravljeni pod prisego potrditi, da je res to rekel. Prevladuje pa prepričanje, da je vir Daily Maila Johnsonov nekdanji glavni svetovalec, konservativni strateg Dominic Cummings, ki se ga je premier znebil lanskega decembra, ker ga njegova zaročenka Carrie Symonds ni prenesla. Cummings je sprožil maščevanje z blogom, v katerem piše, da sta premierjeva »kompetentnost in integriteta daleč pod ravnijo, ki si jo Britanija« zasluži. Za poseben odbor parlamenta, ki preiskuje vladni odziv na pandemijo, naj bi Cummings pripravil »obsojajoči dosje« (pred odborom bo pričal prihodnji mesec). Če je res on vir trditev o premierjevi izjavi o žrtvah covida, potem ima precej verjetno zanjo tudi dokaz, saj naj bi skrivaj snemal vse dogajanje v Downing Streetu.

Je najprej podpiral nogometno superligo? Cummings naj bi bil tudi vir nekaterih drugih resnih obtožb, ki so se zgrnile nad Johnsona v zadnjih dneh. Ena je, da je hotel z denarjem konservativnih donatorjev financirati drago posodobitev premierskega stanovanja, ki je zaradi želja zaročenke stala 230.000 evrov. Johnson trdi, da je vse sam plačal, opozicija trdi, da ne govori resnice, ugiba se, da so donacije spremenili v premierjev dolg. Johnsona so tudi obtožili, da je vnaprej vedel za nastajanje evropske nogometne superlige in jo podprl, potem pa bil po njeni uradni razglasitvi in vroči krvi navijačev med njenimi glasnimi kritiki in jo razglasil za poskus, da se nogometa polastijo karteli. Iz nogometnega sveta je prišla tudi obtožba, da je savdski kronski princ Mohamed bin Salman Johnsonu poslal telefonsko sporočilo, v katerem mu je napisal, da se bodo odnosi med državama poslabšali, če ne bo poskusil »popraviti« odločitve vodstva angleške nogometne lige premiership, da Salmanu ne dovoli nakupa kluba Newcastle United. Johnson naj bi mu odgovoril, da je enemu od svojih pomočnikov naročil, naj se »loti te zadeve«. Pritisk na premierja stopnjujejo še obtožbe, da je milijarderju Jamesu Dysonu, ki je obogatel s sesalniki, v telefonskem sporočilu obljubil davčne olajšave, če bo proizvajal ventilatorje za bolnišnice, in da je njegova vlada v okviru boja proti epidemiji sklenila za 2,3 milijarde evrov pogodb s podjetji, katerih lastniki so ali donatorji konservativne stranke ali njeni člani, kar je njegov zdravstveni minister Matt Hancock razglasil za naključje. Laburisti zdaj upajo, da se bo vse našteto poznalo v izidu lokalnih volitev, ki bodo 6. maja.