Pred mesecem dni so namreč organizirali koncert katalonske indie skupine Love of Lesbian, ki se ga je udeležilo 5000 ljudi. Vsi so se prej morali testirati na covid-19 in privoliti v obdelavo osebnih podatkov. Na koncertu so morali nositi masko, niso pa od njih zahtevali ohranjanja razdalje. Testiranje in maska sta bila vključena v ceno vstopnice. Kasneje so v telefonskih pogovorih z udeleženci in iz uradnih podatkov ugotovili, da se je s covidom-19 okužilo vsega šest udeležencev, pa še za te ni rečeno, da so se okužili ravno na koncertu.