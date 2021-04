Situacija v Indiji je dramatična in menda bo tako še večji del maja. Pred natrpanimi bolnišnicami po skoraj vsej Indiji se vijejo dolge kolone rešilnih avtomobilov, medtem ko sorodniki bolnikov zaman prosijo za kisik. V parkih se dviguje dim ognja, na katerem sežigajo mrtve.

Ne bi mogli reči, da je zmanjšanje števila novih okuženih v 24 urah s 352.991 v ponedeljek na 323.144 v torek spodbudno, kot to ni malenkostno zmanjšanje števila mrtvih z 2812 na 2767. Toliko manj, ker je po ocenah epidemiologov dejansko število novih okuženih in mrtvih desetkrat ali celo dvajsetkrat večje, saj zunaj velikih mest zelo malo testirajo obolele za covidom-19. Decembra je tako raziskava v vsej Indiji pokazala, da ima kar 21 odstotkov Indijcev protitelesa covida-19 (torej so se okužili), uradno pa naj bi bilo do takrat okuženih le odstotek Indijcev. Podobno diskrepanco glede mrtvih kaže število pogrebov.

Vse več držav pa ustavlja potniški letalski promet z Indijo. Zaradi tako zelo številnih novih okužb nastajajo v Indiji novi sevi in kateri izmed njih bi lahko vodil do povsem nove, še hujše pandemije v svetu, če mu sedanja cepiva ne bi mogla do živega.

Na vsak način je zadnje dni pritisk na bolnišnice tako velik, da se Indija – predvsem zaradi pomanjkanja kisika in postelj – ni sposobna sama soočati s to hudo zdravstveno krizo. Celo Pakistan in Kitajska, večna sovražnika Indije, ponujata pomoč v medicinski opremi. V torek zjutraj je v Indijo že prišla pošiljka ventilatorjev in jeklenk s kisikom iz Velike Britanije. ZDA na primer obljubljajo pomoč v testih, respiratorjih, zaščitni opremi in sestavinah za proizvodnjo cepiv, Francija pa pomoč za proizvodnjo kisika, o čemer razmišljajo tudi v ZDA.

Zaspal na lovorikah

Še pred tremi meseci se je premier Narendra Modi hvalil, da je premagal covid-19 in rešil Indijo. Spet so se odprle šole, ljudje so se spet lahko brez slabe vesti družili, razmere so se normalizirale tudi s političnimi shodi pred volitvami v več zveznih državah. Februarja so v Indiji zabeležili na dan le še okoli 9000 primerov novih okužb, torej veliko manj kot na primer v Franciji in Nemčiji, ki imata okoli 20-krat manj prebivalcev. Modi se je takrat hvalil tudi s tem, da Indija, ki je daleč največji proizvajalec cepiv, zlasti AstraZenece, pomaga tudi preostalemu svetu: »Naše raziskave in razvoj cepiv varujejo ne le Indijo, ampak tudi številne države po svetu.«

Toda konec marca, potem pa še v aprilu je število okuženih v Indiji nenadoma dan za dnem hitro naraščalo.

Le deloma je mogoče sedanji dramatični položaj pripisati nepredvidljivosti virusa, pri čemer je na primer za New Delhi, ki je najbolj na udaru, usoden britanski sev. Glavni krivec je najbrž premier Narendra Modi, ki je letos, kljub temu da bi se lahko poučil pri drugih državah, opustil vsako previdnost. Spomnimo, da je lani spomladi z brutalnim zaprtjem paraliziral državo in hudo prizadel milijone revnih delavcev migrantov. V prvih mesecih letošnjega leta ni bilo več sledu o tej previdnosti in strogosti.

Še vse do 18. aprila Modi ne le, da ni preprečeval množičnih srečanj, ampak jih je – kot politična zborovanja stotisočih ob več tednov trajajočih volitvah v nekdaj komunistični Zahodni Bengaliji in verska srečanja milijonov z obrednim kopanjem v Gangesu za očiščenje grehov – celo spodbujal. Raje se je v govorih prepuščal iracionalnemu nacionalističnemu zanosu in samopoveličevanju, kot da bi Indijcem svetoval, kako naj se zaščitijo pred virusom. Podobno kot v Braziliji gre tudi pri Indiji za primer pustošenja, ki ga pusti za sabo populizem, ko se volilcem prodaja megla v obliki praznih nacionalističnih gesel.

Ko je 18. aprila Modi končno prepovedal množična druženja in 19. aprila začel kampanjo cepljenja vseh Indijcev, starejših od 18 let, je bilo prepozno, da bi preprečil katastrofo. Do zdaj je bilo dvakrat cepljenih le 1,3 odstotka Indijcev in na dan se lahko cepijo le trije milijoni prebivalcev. Po pisanju nemškega tednika Der Spiegel bi se šele sredi maja situacija lahko začela počasi izboljševati. »Kako bo takrat z Indijo, ne ve nihče,« pravi indijski profesor matematike, biologije in fizike Gautam Menon.