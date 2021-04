Po večletnih uspešnih raziskavah in testiranjih so na Nizozemskem lani uvedli »alkoholno zapestnico«, ki prek analize znoja na gležnju meri prisotnost alkohola v telesu uporabnika, podatke pa posreduje na osrednji strežnik. Na tak način lahko nadzoruje prestopnika, ki je pod vplivom alkohola kršil zakon, s ciljem, da se ne vrne več na kriva pota. Zapestnica je v kombinaciji z zdravljenjem lahko ključ do svobode, saj lahko namesto za rešetkami z njo okoli gležnja uporabnik ostane del družbe, a pod pogojem treznosti. Zapestnica je poleg alkotesta, urinskega in krvnega testa četrta oblika nadzora prekrškarjev, kar olajša delo tako nadzornikom za pogojne kazni, obsojenim pa po drugi strani pomaga pri dokazovanju napredka na področju abstinence.

Pozitivne izkušnje »Storilci mnoge nasilne zločine zagrešijo pod vplivom alkohola, govorimo o pretepih med ponočevanjem, na športnih prireditvah ali o družinskem nasilju. Zapestnice na učinkovit način spreminjajo obnašanje prekrškarjev,« je pred kakim letom dni njihovo uporabnost pohvalil nizozemski minister za pravosodje in varnost Ferdinand Grapperhaus. Kar tri četrtine nosilcev zapestnic je imelo z njimi pozitivne izkušnje, pozitivno so vplivale tudi na njihovo pitje alkohola, so pokazale več let trajajoče preiskave. »Zavedajo se, da imajo nenehno na sebi napravo, ki meri vnos alkohola. Zato se temu izogibajo,« je za Reuters pojasnil Tony Rubino, nadzornik za pogojne izpuste. Kar 71 odstotkov jih med njihovim nošenjem sploh ni pilo alkohola, četudi jim ta ni bil prepovedan, pozitivni učinki pa so se kazali tudi zatem, ko so jih sneli. Več kot polovica se jih alkohola namreč ni dotaknila še vsaj tri dodatne mesece. Zdi se, da je imel tovrstni nadzor pozitiven vpliv tudi na njihovo prestopništvo, saj se jih je v času nošenja zapestnice le desetina znova znašla v navzkrižju z zakonom (takih pa je bila kar polovica tistih, ki so jih nadzorovali s testi urina). Takšno razmerje se je ohranilo tudi po treh mesecih po odstranitvi zapestnice.