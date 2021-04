Tožilstvo v srbskem mestu Jagodina je sprožilo predkazenski postopek v zvezi z očitki, da je bil vodja stranke vladajoče koalicije Združena Srbija Dragan Marković - Palma vpleten v zlorabo mladoletnih deklet v domači Jagodini in bližnjem Končarevu. Afero je sprožila podpredsednica opozicijske Stranke svobode in pravičnosti (SSP) Marinka Tepić z besedami, da je »zloraba žensk, deklet in deklic skorajda vsakdanjik v Jagodini, zasebnem mestu Dragana Markovića - Palme«. Tepićeva je novinarjem pokazala videoposnetek, na katerem moški z zakritim obrazom in spremenjenim glasom pripoveduje, da je bil temu dogajanju priča med delom v hotelu v Končarevu. Tega po njegovih besedah neformalno vodi Marković, sicer poslanec v državnem zboru in predsednik mestnega sveta Jagodine, mesta, 135 kilometrov jugovzhodno od Beograda.

Priča trdi, da so s taksiji iz Beograda ob posredovanju različnih oseb iz Jagodine vozili deklice, po njegovi oceni stare od 15 do 18 let. Sodelovale so na ekskluzivnih zaprtih zabavah, ki jih je Marković prirejal za koalicijske in poslovne partnerje. »Po teh zabavah so odšle z Markovićem in gosti. Večino so prej opili. Hostese so jim govorile, da bo vse v redu,« je povedal nekdanji hotelski natakar. Prijateljica, ki je delala kot hostesa, mu je, kot trdi, povedala, da je po eni od zabav odpeljala približno 15 let staro deklico v sobo nad prostorom RTV Jagodina. Jokajočo deklico naj bi tam gol pričakal Marković. Nekdanji zaposleni je tudi dejal, da je bil navzoč na zabavi, na kateri je vsaka od deklic morala vstati in se predstaviti. Povedati, od kod je, kaj ima rada in česa ne. »Bolj je bilo podobno tržnici z živino kot zabavi,« je izjavil. Tepićeva je nato pozvala ljudi iz Jagodine in celotne Srbije, ki za te dogodke vedo, naj o njih odkrito spregovorijo in pomagajo pri razkritju kaznivih dejanj.