Zbrane so na Prešernovem trgu nagovorili predstavniki različnih družbenih področij. Zbrani so se sicer s transparenti zavzeli za svobodo in vrnitev oblasti ljudstvu.

Kot so zapisali v Protestni ljudski skupščini, ki se je oblikovala ob t. i. kolesarskih protestih, je današnji dan upora proti okupatorju »posvečen novi združeni fronti, ki se je oblikovala v zadnjem letu« v boju zoper »strahovlado«. »Civilna družba, nevladne organizacije in aktivni posamezniki iz vseh družbenih sfer smo se med seboj povezali v boju proti novodobnemu okupatorju, za svobodo, demokracijo in vladavino prava,« so navedli.

Zadnje leto Slovenije namreč po njihovih besedah ni zaznamovala samo epidemija, ampak predvsem delovanje oblasti v tej epidemiji, pri čemer med drugim izpostavljajo napade na različne skupine, od kulturnikov, medijev, nevladnih organizacij in intelektualcev ter ignoriranje demokratičnih načel.

Malo čez 18. uro protestniki še pred vladno palačo

Zbrani so se s transparenti zavzeli za svobodo, povezovanje in spoštovanje ter pozvali k osvoboditvi strahu in vrnitvi oblasti ljudstvu. Na transparentih, ki so jih protestniki prinesli v središče Ljubljane, lahko preberemo slogane proti vladi, predsedniku vlade Janezu Janši in poslancem v državnem zboru. Poleg teh so se nekateri shoda udeležili tudi v podporo referendumu o pitni vodi.

Množico so nagovorili predstavniki različnih družbenih področij, tako so med drugim napovedani govori Žive Vidmar, hčere Josipa Vidmarja, soustanovitelja Osvobodilne fronte, profesorja na pravni fakulteti Dragana Petrovca, okoljskega aktivista Uroša Macerla, predsednice sindikata delavcev gostinstva in turizma Brede Črnčec, pesnika in pisatelja Borisa A. Novaka, predstavnikov mladih in študentov ter drugih.

Dogodek so s pesmijo pospremile Kombinatke, Jani Kovačič in predstavniki Partizanskega pevskega zbora. Okoli 17.45 so se protestniki pričeli zapuščati Prešernov trg in se podali na obhod po ljubljanskih ulicah. Malo čez 18. uro so prispeli do vladne palače.