Mislim svoje mesto: Kje je zdaj ta tramvaj?

P red 12 leti je na Magistratu potekal posvet o možnostih za gradnjo tramvajske proge v Ljubljani. Iz predstavitve o modelih financiranja in korakih do izvedbe mi je ostal v spominu podatek, da zaradi zahtevnosti načrtovanja proces od politične odločitve o gradnji do začetka obratovanja tramvaja traja kar 12 let. Prav toliko torej, kolikor jih je minilo od posveta. Tramvaja pa od nikoder.