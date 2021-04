»Zavedali smo se, da restavracija, ki je pomemben del kampa Danica, ne sledi razvoju kampa. Prenovo gostilne Danica smo že dolgo načrtovali,« pravi Milena Košnik, vodja Turističnega društva (TD) Bohinj in direktorica podjetja Danica Bohinj, d. o. o. Slovita gostilna je sodila med najstarejše v tem alpskem biseru. Avgusta lani je zaprla svoja vrata, potem pa so se septembra začela pripravljalna in nato še rušitvena dela.

Gostišče s sobami in apartmaji Zdaj novi objekt ob vstopu v ta priljubljeni kamp v Bohinjski Bistrici že stoji in nakazuje svojo končno podobo. Dela trenutno potekajo tako v notranjosti kot tudi na zunanjosti. Ta bo precej drugačna od prejšnje, saj bo novi objekt skoraj v celoti zastekljen. Pa tudi vloga objekta se bo precej spremenila. Prejšnji je bil zgolj gostinski objekt, novo gostišče, torej ne več gostilna, pa bo imelo tudi nastanitvene zmogljivosti, in sicer pet sob in dva apartmaja, katerih podoba bo povezana z bohinjskimi zgodbami in tradicijo. Prav tako v povezavi z bohinjski tradicijo bodo podrobnosti v restavraciji gostišča Danica. Opremljena bo tudi s kmečko pečjo, kakršna sodi v te kraje, za prijetnejše temperature na zastekljeni terasi v hladnejših mesecih pa bodo postavili kamin. Poleg glavnega prostora bo imela restavracija še eno dodatno sobo za zaključene družbe. »Gostilna, predvsem njena notranjost, bo nekoliko večja kot do zdaj, saj je bilo prav pomanjkanje prostora za večje skupine eden od glavnih razlogov, da smo se lotili rekonstrukcije,« pravi predsednik TD Bohinj Boštjan Mencinger. Gostišče bo v restavracijskem delu sprejelo do 140 oseb. V ponudbi bodo imele prednost lokalne jedi in sestavine, ki so pridobile certifikat Bohinjsko, dodaja.