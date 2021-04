Tolminska korita: Reguliran vstop v svet bab in naravnih lepot

Vrata v Tolminskega korita so za obiskovalce ponovno odprta, kot novost v letošnji sezoni pa se uvaja nov vstopnični sistem, s katerim želijo regulirati obisk v najbolj obremenjenem delu leta. Novost je tudi elektrifikacija predora na poti do toplega izvira in predora na cesti.