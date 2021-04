Zakrit pogled

Včeraj zjutraj so družbena omrežja preplavile fotografije drogov, ki so jih »neznanci« čez noč postavili na robu Trga republike v prestolnici, čez cesto nasproti parlamenta. Takoj so se zvrstila ugibanja, kaj naj bi ti kovinski drogovi, očitno namenjeni izobešanju zastav, pomenili. Natančni opazovalci so jih namreč našteli 29, kar pa ne gre v noben kontekst; tako je padla teorija, da so namenjeni zastavam ob 30-letnici državnosti, in tudi tista, da bodo tam izobešene države članic EU ob slovenskem predsedovanju Uniji, ker ima ta po odhodu Britancev samo še 27 članic in bi bil tudi ob zastavi EU en drog preveč.