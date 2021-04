Občudovalci narcis vsako leto nestrpno pričakujejo maj, ko so pobočja Golice odeta v belo in se podajo na pohodniški izlet po pobočjih zahodnih Karavank. V času največjega razcveta narcis so vasi pod Golico vselej zelo oblegane in polne pločevine. Da bi umirili promet ob koncih tedna, bodo letos vzpostavili zaporo ceste v Planino pod Golico in Javorniškem Rovtu, za obiskovalce pa organizirali brezplačno avtobusno progo na relacijah Jesenice–Planina pod Golico in Jesenice–Javorniški Rovt (Pristava).

Avtobus z zgoščenim voznim redom bo ustavljal na vseh postajališčih javnega potniškega prometa na svoji relaciji. »Ukrep zapore ceste s kombinacijo avtobusnega prevoza bo po eni strani omogočil okolju prijaznejši obisk občutljive narave, po drugi strani pa obiskovalcu ponudil prijaznejši in brezskrbnejši obisk. Pozabiti ne smemo niti domačinov, katerih vasi ne bodo kot v prejšnjih letih zabite z avtomobilsko pločevino, kar jim je povzročalo veliko preglavic pri vsakdanjih opravilih,« je pojasnil Klemen Klinar iz Turističnega društva Golica, ki je tudi koordinator projekta pri Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, ki v sodelovanju z Občino Jesenice pripravlja novo prometno ureditev v maju.

Po besedah Klinarja letos vrhunec cvetenja narcis pričakujejo nekoliko kasneje, kot so bili navajeni v zadnjih letih: »Dolga zima, hladno vreme in obilica snega, ki v hribih še ni skopnel, bodo cvetenje premaknili za kakšen teden. Vrhunec cvetenja v vaseh pod Golico pričakujemo v prvi polovici maja, v višjih legah, denimo na Španovem vrhu in Golici, pa v drugi polovici maja.«

Turističnoinformacijske pisarne v Planini pod Golico letos ne bo. Kot so pojasnili na TIC Jesenice, ki pisarno v maju sicer odpre tudi v Planini, bodo turistične pisarne zaradi epidemije do nadaljnjega zaprte. Informacijska točka bo delovala na osrednjem parkirišču za občino Jesenice, ki bo namenjeno obiskovalcem. Ti bodo tako kot lani tudi letos prikrajšani za organiziran poklon cvetočim lepoticam – zaradi ukrepov ob zajezitvi epidemije so namreč vsi dogodki, povezani s praznikom narcis, odpovedani.