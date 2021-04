Tomaž Mastnak: OF bi potrebovali, a je nimamo več

Z osamosvojitvijo smo izgubili Osvobodilno fronto. Namesto dneva OF zdaj praznujemo dan boja proti okupatorju. Če kdo še vedno praznuje OF, počne to zunaj simbolnega okvira te države. Ta se je OF odpovedala, kar je korak naproti brisanju OF iz kolektivnega spomina in nacionalne zgodovine.