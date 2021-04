Po poročanju Planet TV je do dogodka prišlo v župnijski cerkvi Marijinega rojstva v Velikih Laščah. Fotografijo, ki prikazuje okoli 20 birmancev brez mask in župnika, je na družbenem omrežju facebook objavila župnija sama, po plazu kritik pa so objavo izbrisali.

Dogodek so za STA potrdili v Slovenski škofovski konferenci. Kot so zapisali, so se pri slovesnosti držali vseh predpisov za varno izvajanje verskih obredov. So pa po maši v spomin organizirali javno fotografiranje - najprej z maskami, nato pa tudi brez njih. »Pri tem so nenamerno kršili vladni odlok, zaradi česar župnija prevzema odgovornost in se opravičuje,« so zapisali. Dodali so, da bo župnija v primeru zdravstvenega inšpekcijskega nadzora poravnala predpisano globo.

Župnik Andrej Ojstrež je v pojasnilu na spletni strani župnije zapisal, da so v želji po varni izpeljavi birme in omejitev glede tega, koliko ljudi je lahko v cerkvi, birmance razdelili na dva dela. En del je imel birmo ob 9. uri, drugi del pa dve uri pozneje.

Vseskozi so upoštevali vse ukrepe, se je pa na koncu slovesnosti pripetil spodrsljaj, ko se je po uradni skupinski fotografiji z maskami porodila želja, da bi posneli še fotografijo brez mask, zato so jih sneli za kratek čas. "To se ne bi smelo zgoditi, spodrsljaj obžalujem," je zapisal.