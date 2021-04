V sredo bo pretežno oblačno, občasno bo še rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od štiri do osem, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od devet do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo na vzhodu povečini sončno, drugod bo pretežno oblačno. Na Primorskem in Notranjskem ter ponekod v osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, topleje bo.

Vremenska slika: Nad zahodnim in severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Nad naše kraje doteka vlažen in v spodnjih zračnih plasteh dokaj hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo oblačno vreme, občasno bo rahlo deževalo. Več dežja bo na Hrvaškem. Še bo razmeroma hladno.

Biovreme: Danes in v sredo pričakujemo zmerno obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.