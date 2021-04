Ob državnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju, bo jutri, 27. aprila, ob 15. uri, na Mali gori nad Ribnico, »na težko dostopnem terenu« ob obeležju Tigr potekala državna slovesnost. Slavnostni govornik na proslavi bo minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, so sporočili iz Ukoma.

»Idejna zasnova slovesnosti sloni na uporu kot naravni pravici do samoobrambe slehernega naroda. Je zgodovinska dolžnost, ko je ogrožena narodova pravica do svobode ali suverenosti. Dejanje upora predstavlja čistost v smislu samoohranitve. Dejanje čistih namenov in vrednega spoštovanja. V vsebinskem slovesnosti delu bo poudarjena čistost misli in duha, izražena skozi poezijo predvsem malo znanih ali celo nekolikanj zamolčanih avtorjev Franceta Balantiča in Lojzeta Grozdeta, po drugi strani pa iz uveljavljenega avtorja Karla Destovnika Kajuha. Prav preplet obeh poetik in subtilno izbranih glasbeno povezovalnih elementov bo na najlepši možni način skušal osvetliti čas, ki je še danes zarezan v srčiko zgodovinske zavesti slovenskega naroda kot »fabula integro avocaret« (nedokončana zgodba),« so sklenili ta »pesniški« opis koncepta jutrišnje proslave.

Te se bo sicer predsednik vlade Janez Janša udeležil in položil venec k spomeniku Tigr, so sporočili iz njegovega kabineta, ne bo pa govoril na proslavi. Kot je znano, imajo na desnici precejšnje težave s praznikom dneva upora proti okupatorju, tako da je razumljivo, da so za govornika določili ministra, ki vsaj izhaja iz deklarativno liberalnega bloka, ki s tem načeloma ne bi smel imeti težav. Bo pa zato toliko bolj zanimivo spremljati ključne poudarke njegovega govora.

Predsednik republike Borut Pahor in veleposlanica Nemčije Natalie Kauther pa sta danes v Vidmarjevi hiši slovesno odkrila spominsko ploščo ob 80. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte in slovenskega upora proti fašizmu. Nemčija je Vidmarjevo hišo v Rožni dolini v Ljubljani kupila leta 2016, v njej pa se je pred 80. leti začel slovenski upor proti okupatorju, kjer je bila ustanovljena Osvobodilna fronta. Predsednik države Pahor bo sicer v torek pred Vidmarjevo hišo v Rožni dolini v Ljubljani položil venec, s predsednikom Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije pa bosta iz predsedniške palače nagovorila slovensko javnost.