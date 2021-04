Za postopek pred sodiščem so se tudi odločili, ker podjetje ni predstavilo zanesljive strategije, kako bi pravočasno dobavilo cepivo. "Želimo si zagotoviti hitre dobave zadostnega števila odmerkov, so katerih so upravičeni evropski državljani in ki so jih obljubili v okviru pogodbe," je dodal tiskovni predstavnik.

Britansko-švedski proizvajalec je v zadnjih mesecih EU dobavil bistveno manj odmerkov, kot je predvideno po pogodbi, in sicer 31 milijonov. V prvem četrtletju je AstraZeneca dobavila okoli 30 milijonov odmerkov namesto 120 milijonov. V drugem četrtletju je napovedala 70 milijonov, medtem ko bi jih po pogodbi morala dobaviti 180 milijonov.

Evropska komisija je prepričana, da podjetje s tem krši dogovor iz lanskega avgusta o dobavi cepiva. EU je s podjetjem sklenila pogodbo o nakupu 300 milijonov odmerkov in možnosti nakupa dodatnih 100 milijonov. Za nakup teh se EU ni odločila.

Kljub vloženi tožbi se ne bi smelo nič spremeniti glede dobave cepiva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Cepivo AstraZenece je v središču pozornosti tudi zaradi pojava zelo redkih primerov krvnih strdkov po cepljenju. Evropska agencija za zdravila (Ema) je pred nekaj tedni potrdila povezavo, a ocenila, da so koristi cepljenja še vedno večje od tveganj. Kljub temu je več članic znatno omejilo uporabo tega cepiva.