Napoved za slovenijo: Danes bo pretežno oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo sprva pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem od 15 do 18 stopinj Celzija. V torek bo oblačno, občasno bo deževalo. Ponekod bo pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 7 do 11, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. V četrtek bo na vzhodu povečini sončno, drugod bo pretežno oblačno. V zahodni in ponekod v osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, topleje bo.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem je ciklonsko območje z vremensko fronto. Nad naše kraje doteka dokaj vlažen in v spodnjih zračnih plasteh hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V ponedeljek bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. V torek bo oblačno, občasno bo deževalo. Več dežja bo na Hrvaškem. Še bo razmeroma hladno.