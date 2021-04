Poročamo o še eni žalostni družinski zgodbi. Včeraj nekaj po šesti uri zjutraj so policisti v Cerknici po obvestilu o sumljivi smrti našli trupli 87-letne ženske in njenega dve leti mlajšega moža. Oba sta bila zadušena. Po naših neuradnih informacijah je 85-letnik ubil svojo bolno ženo oziroma ji »pomagal umreti«, nato pa je storil samomor. Razen pokojnikov v dogodku ni bila vpletena tretja oseba, so potrdili na policiji.

Na PU Ljubljana so še sporočili, da zbiranje obvestil v povezavi s primerom še poteka, o vseh znanih okoliščinah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.